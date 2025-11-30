День матери
30 ноября 2025 в 15:00

Винегрету объявляю бой! Собираю салат «Рубиновый закат» с печеной свеклой и козьим сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоели бабушкины рецепты и хочется чего-то нового, но такого же душевного? Винегрет — это, конечно, классика, но давайте признаемся: он часто оказывается скучным и предсказуемым. Я предлагаю объявить ему бой и собрать на тарелке настоящий «Рубиновый закат» — салат, где привычная свекла играет совершенно новыми красками. Здесь нет вареной картошки и соленых огурцов, зато есть сладость запеченной свеклы, пикантность рассыпчатого козьего сыра и свежесть пряной зелени. Этот салат — не просто закуска, а настоящее настроение на тарелке, которое легко впишется и в праздничное меню, и в будничный ужин, доказывая, что из простых продуктов можно создать гастрономическую поэзию.

Вам понадобится две средние свеклы, 150 граммов рассыпчатого козьего сыра, большая горсть руколы, горсть очищенного сырого арахиса и для заправки столовая ложка бальзамического крема. Разогрейте духовку до 200 градусов. Свеклу тщательно вымойте, обсушите, заверните каждую в фольгу и запекайте около часа до мягкости. Дайте ей остыть прямо в фольге, затем очистите и нарежьте крупными ломтиками. На сухой сковороде обжарьте арахис до золотистого цвета и легкого аромата. На большое блюдо выложите подушку из руколы. Поверх нее разбросайте ломтики теплой печеной свеклы. Крошите пальцами козий сыр, стараясь создавать разные по размеру кусочки. Посыпьте салат остывшим арахисом. В завершение полейте все бальзамическим кремом, который добавит приятной кислинки и свяжет все вкусы воедино. Солите аккуратно, так как сыр уже дает достаточную соленость. Подавайте сразу же, пока свекла не остыла.

Мария Левицкая
М. Левицкая
