Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 04:56

Масгуф: блюдо из карпа, которое заставит вас полюбить рыбу — готовлю по-восточному

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю масгуф постоянно, потому что это блюдо полностью изменило мое отношение к речной рыбе. Мне нравится, как восточные специи и особый способ жарки превращают простого карпа в настоящий кулинарный шедевр. Особенно выручает, когда хочется удивить гостей необычным и эффектным блюдом без лишних хлопот.

Готовлю я так: беру свежего карпа весом около двух килограммов, очищаю от внутренностей, но чешую оставляю — она защищает нежное мясо от пересыхания. Делаю вдоль спины глубокий надрез и раскрываю рыбу как книгу. Для маринада смешиваю оливковое масло, сок одного лимона, паприку, кумин, кориандр и измельченный чеснок. Этой ароматной смесью обильно натираю карпа со всех сторон и оставляю мариноваться минут на сорок. Развожу в мангале несильный огонь и жарю рыбу кожей вниз минут 15–20, потом аккуратно переворачиваю и довожу до готовности. Важно не передержать, чтобы мясо осталось сочным. Подаю на большом блюде, украсив дольками лимона и свежей петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Шоу-бизнес
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
Общество
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Самая простая рыба на ужин! Готовим сочную горбушу в духовке
Семья и жизнь
Самая простая рыба на ужин! Готовим сочную горбушу в духовке
еда
рецепты
рыба
маринады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Колоссальные потери ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 18 октября
Перечислены участки фронта, где ВС РФ могут осуществить прорыв
Финская компания намерена зарегистрировать пять товарных знаков в России
Аналитик увидела в жестах Зеленского подобострастие Трампу
Сон с дельфином: символ радости, успеха и новых знакомств
Юрист осветила риски ввоза автомобилей из Европы
Стало известно о массовых случаях дезертирства в одной из бригад ВСУ
К чему снится нападение медведя: почему важно не игнорировать сон
Юрист объяснила, как можно случайно лишиться наследства по завещанию
Мощный пожар в Новосибирске унес жизни нескольких людей
Неделя, 10 дней, 24 часа: составлен список самых коротких браков звезд
Мошенники начали «давать» россиянам работу с требованием паспорта
Трамп и Зеленский устроили жаркие дебаты по одному вопросу
Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев
Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ
Трамп оценил работу губами пресс-секретаря Белого дома
Силы ПВО сработали над Воронежем и четырьмя районами области
Овечкин вновь поднялся в рейтинге выдающихся игроков НХЛ
Косметолог рассказала, чем опасно популярное средство
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Общество

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.