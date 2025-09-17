Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 18:49

Стало известно о ситуации с пробками на Крымском мосту

Пробки на подъездах к Крымскому мосту устранили

Фото: Константин Михальчевский /РИА Новости

По состоянию на 18:00 мск на подходах к Крымскому мосту с обеих сторон полностью отсутствуют очереди и заторы, сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном транспортной ситуации на переправе. Ранее был зафиксирован пик загрузки — в 15:00 со стороны Крыма образовалась очередь примерно из 800 автомобилей, а время ожидания достигало трех часов.

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, — сказано в сообщении.

При этом со стороны Краснодарского края значительных скоплений транспорта не наблюдалось в течение всего дня. В настоящее время движение полностью нормализовалось.

На прошлой неделе, 11 сентября, аэропорт Краснодара возобновил работу. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 по московскому времени. В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс из столицы. Ожидается, что за сутки будет выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.

Крымский мост
дороги
автомобили
пробки
