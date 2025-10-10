Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:45

Подмосковным водителям сообщили важную новость о дорожных камерах

Власти Подмосковья планируют нарастить количество дорожных камер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество дорожных камер в Московской области планируется существенно увеличить в ближайшие годы, сообщает «Коммерсантъ». В настоящее время в регионе функционирует свыше 2 тыс. устройств фиксации нарушений, обслуживаемых компанией «МВС груп».

В 2026–2027 годах ожидается не только рост числа камер, но и внедрение систем с расширенным функционалом для выявления дополнительных видов правонарушений. Комплекс мер также включает пересмотр скоростных ограничений, монтаж защитных ограждений, организацию тротуаров и модернизацию светофорных объектов.

Ранее руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский сообщил о вступлении в силу с 1 марта 2027 года закона, предоставляющего ГАИ новые полномочия по автоматическому аннулированию водительских прав по медицинским показаниям. По его словам, основанием для прекращения действия удостоверения станут серьезные психические расстройства, существенные нарушения зрения и патологии опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун сообщил о рассмотрении в Госдуме законопроекта, ужесточающего ответственность за модернизацию выхлопных систем транспортных средств. По его информации, размер штрафа может достигнуть 30 тыс. рублей, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически посредством шумомеров, интегрированных в комплексы контроля скорости.

Подмосковье
камеры
дороги
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Россиян предупредили о влиянии стресса на организм
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.