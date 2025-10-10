Подмосковным водителям сообщили важную новость о дорожных камерах

Количество дорожных камер в Московской области планируется существенно увеличить в ближайшие годы, сообщает «Коммерсантъ». В настоящее время в регионе функционирует свыше 2 тыс. устройств фиксации нарушений, обслуживаемых компанией «МВС груп».

В 2026–2027 годах ожидается не только рост числа камер, но и внедрение систем с расширенным функционалом для выявления дополнительных видов правонарушений. Комплекс мер также включает пересмотр скоростных ограничений, монтаж защитных ограждений, организацию тротуаров и модернизацию светофорных объектов.

Ранее руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский сообщил о вступлении в силу с 1 марта 2027 года закона, предоставляющего ГАИ новые полномочия по автоматическому аннулированию водительских прав по медицинским показаниям. По его словам, основанием для прекращения действия удостоверения станут серьезные психические расстройства, существенные нарушения зрения и патологии опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун сообщил о рассмотрении в Госдуме законопроекта, ужесточающего ответственность за модернизацию выхлопных систем транспортных средств. По его информации, размер штрафа может достигнуть 30 тыс. рублей, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически посредством шумомеров, интегрированных в комплексы контроля скорости.