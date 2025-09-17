Бывшая страна СССР начнет принимать российские карты

Армения адаптирует свою банковскую систему для приема российских карт «Мир», сообщила председатель комитета по туризму республики Лусине Геворгян. По данным Lenta.ru, платежи будут осуществляться посредством QR-кодов.

На пресс-конференции Геворгян пояснила, что в Армении осознают значимость туристической отрасли, которая в 2024 году внесла 14% в ВВП республики. Она подчеркнула, что страна остается безопасным направлением для путешественников.

Гражданам 70 стран, включая Россию, виза для въезда в Армению не требуется, напомнила Геворгян. Она отметила, что с начала 2025 года республику уже посетили около 2 млн туристов. Из них более 700 тысяч составили россияне. Это означает, что соотечественники представляют треть всего туристического потока.

Ранее стало известно, что подача природного газа из России в Армению будет временно приостановлена 16 сентября. Причиной стали ремонтные работы на трубопроводе, который расположен в Ставропольском крае. Подача газа должна возобновиться 26 сентября.