Бывшая страна СССР начнет принимать российские карты

В Армении начнут принимать российские банковские карты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения адаптирует свою банковскую систему для приема российских карт «Мир», сообщила председатель комитета по туризму республики Лусине Геворгян. По данным Lenta.ru, платежи будут осуществляться посредством QR-кодов.

На пресс-конференции Геворгян пояснила, что в Армении осознают значимость туристической отрасли, которая в 2024 году внесла 14% в ВВП республики. Она подчеркнула, что страна остается безопасным направлением для путешественников.

Гражданам 70 стран, включая Россию, виза для въезда в Армению не требуется, напомнила Геворгян. Она отметила, что с начала 2025 года республику уже посетили около 2 млн туристов. Из них более 700 тысяч составили россияне. Это означает, что соотечественники представляют треть всего туристического потока.

Ранее стало известно, что подача природного газа из России в Армению будет временно приостановлена 16 сентября. Причиной стали ремонтные работы на трубопроводе, который расположен в Ставропольском крае. Подача газа должна возобновиться 26 сентября.

