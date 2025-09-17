Готовим ужин на всю семью за копейки: гречка по-купечески с фаршем

Готовим ужин на всю семью за копейки: гречка по-купечески с фаршем

Готовим ужин на всю семью за копейки. Гречка по-купечески с фаршем — это бюджетное и сытное блюдо, на приготовление которого вы не потратите много времени, но его оценят как взрослые, так и дети.

Рецепт: обжарьте 400 г любого фарша с 1 луковицей и 1 морковью до румяности, добавьте соль, перец и 2 зубчика чеснока. Всыпьте 200 г промытой гречки, залейте 400 мл воды или бульона и тушите под крышкой 20 минут на медленном огне. В конце добавьте лавровый лист и зелень.

Секрет сочности — не перемешивать гречку во время готовки и дать ей настояться 10 минут после выключения. Подавайте с салатом из свежих овощей — это блюдо станет любимым в вашем меню.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с капустой на одном противне: этот ужин сэкономит время и силы.