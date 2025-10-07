ПП-котлеты с начинкой: всего 120 ккал и можно замораживать впрок

Эти ПП-котлеты с начинкой содержат всего 120 ккал на 100 г и станут идеальным ужином для тех, кто следит за фигурой. Благодаря запеканию без масла они сохраняют сочность без лишних калорий, а еще их можно замораживать впрок и быстро разогревать перед ужином.

Рецепт: для основы смешайте 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 1 луковицу, 50 г овсяных хлопьев, соль и перец. Для начинки измельчите 100 г шпината с 50 г нежирного творога и чеснок. Сформируйте из фарша лепешки, в центр каждой положите начинку, защипните края. Запекайте в духовке при 180°C 25–30 минут или готовьте на пару.

Вкус котлет получается насыщенным: нежное куриное мясо снаружи сочетается с кремовой творожной начинкой внутри, шпинат дает свежие нотки, а чеснок добавляет пикантности. Подавайте с овощным салатом или тушеными овощами — такое блюдо обеспечит длительное насыщение без тяжести в желудке.

