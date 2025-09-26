Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 17:15

Сочные куриные тефтели с подливой: их можно есть даже на диете и ПП

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочные куриные тефтели с подливой — это блюдо, которое сочетает нежность мяса и легкий вкус овощей без ущерба для фигуры. Их можно есть даже на диете и ПП благодаря низкой калорийности (около 150 ккал на порцию в 200 г).

Вкус тефтелей — это гармония сочного куриного фарша с луком и зеленью, томленного в томатно-сметанной подливе с нотками чеснока и специй.

Рецепт: смешайте 500 г куриного фарша, 1 мелко нарезанную луковицу, укроп, соль и перец. Сформируйте шарики. Для подливы потушите 2 тертые моркови с луком, добавьте 200 г томатной пасты, 100 г нежирной сметаны и 300 мл воды. Залейте тефтели подливой и тушите 25 минут под крышкой.

Подавайте с гречкой или любым другим гарниром — это блюдо докажет, что вкусно питаться можно и диетическими блюдами.

Ранее стало известно, как приготовить чахохбили из курицы по-грузински на сковороде: ароматное рагу за 30 минут.

тефтели
рецепты
диеты
правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.