Сочные куриные тефтели с подливой: их можно есть даже на диете и ПП

Сочные куриные тефтели с подливой — это блюдо, которое сочетает нежность мяса и легкий вкус овощей без ущерба для фигуры. Их можно есть даже на диете и ПП благодаря низкой калорийности (около 150 ккал на порцию в 200 г).

Вкус тефтелей — это гармония сочного куриного фарша с луком и зеленью, томленного в томатно-сметанной подливе с нотками чеснока и специй.

Рецепт: смешайте 500 г куриного фарша, 1 мелко нарезанную луковицу, укроп, соль и перец. Сформируйте шарики. Для подливы потушите 2 тертые моркови с луком, добавьте 200 г томатной пасты, 100 г нежирной сметаны и 300 мл воды. Залейте тефтели подливой и тушите 25 минут под крышкой.

Подавайте с гречкой или любым другим гарниром — это блюдо докажет, что вкусно питаться можно и диетическими блюдами.

