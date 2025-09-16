Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде: ароматное рагу за 30 минут

Чахохбили по-грузински — это ароматное рагу из курицы с овощами, которое готовится на одной сковороде за 30 минут. Блюдо сочетает нежность мяса, томленного в собственном соку, сладость томатов и пикантность чеснока.

Рецепт: обжарьте 800 г курицы (бедра или голени) до золотистой корочки. Добавьте 2 нарезанных луковицы, 2 болгарских перца соломкой, обжаривайте до мягкости. Влейте 400 г измельченных томатов в собственном соку, добавьте 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. хмели-сунели, соль, перец и тушите под крышкой 20 минут на медленном огне. За 5 минут до готовности добавьте пучок кинзы.

Секрет сочности — не добавлять воду: во время тушения овощи и мясо сами выделят сок. Подавайте с рисом или хлебом — это невероятно просто и вкусно!

