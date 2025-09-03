Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:00

Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: нежные куриные зразы с яйцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные зразы с яйцом — это сочные, нежные котлеты с секретом внутри, где фарш скрывает вареное яйцо, создавая взрыв вкуса. Идеально с любым гарниром — беспроигрышный вариант ужина для всей семьи.

Для приготовления отварите 3 яйца вкрутую, очистите и разрежьте пополам. Для фарша пропустите через мясорубку 500 г куриного филе, добавьте 1 мелко нарезанную луковицу, 2 ст. л. сливок, соль, перец. Тщательно вымесите фарш. На влажные ладони выложите порцию фарша, сделайте из него лепешку, в центр положите половинку яйца и аккуратно защипните края, формируя овальную зразу. Обваляйте зразы в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Затем убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и тушите 10–15 минут до готовности.

Подавайте эти нежные куриные зразы с картофельным пюре, макаронами или овощным салатом. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи с кабачком и фаршем — легко заменят ужин.

фарш
зразы
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.