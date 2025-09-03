Беспроигрышный вариант ужина для всей семьи: нежные куриные зразы с яйцом

Куриные зразы с яйцом — это сочные, нежные котлеты с секретом внутри, где фарш скрывает вареное яйцо, создавая взрыв вкуса. Идеально с любым гарниром — беспроигрышный вариант ужина для всей семьи.

Для приготовления отварите 3 яйца вкрутую, очистите и разрежьте пополам. Для фарша пропустите через мясорубку 500 г куриного филе, добавьте 1 мелко нарезанную луковицу, 2 ст. л. сливок, соль, перец. Тщательно вымесите фарш. На влажные ладони выложите порцию фарша, сделайте из него лепешку, в центр положите половинку яйца и аккуратно защипните края, формируя овальную зразу. Обваляйте зразы в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Затем убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и тушите 10–15 минут до готовности.

Подавайте эти нежные куриные зразы с картофельным пюре, макаронами или овощным салатом. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола.

