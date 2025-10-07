Ваша семья не ест гречку? Попробуйте приготовить сливочное гречотто с курицей и грибами

Ваша семья не ест гречку? Попробуйте приготовить сливочное гречотто с курицей и грибами. Оно станет настоящей звездой вашего ужина — кремовая текстура и насыщенный вкус покорят даже тех, кто обычно не любит гречку. Идеальное решение для вкусного и сытного семейного ужина без лишних хлопот!

Ингредиенты

Гречка — 400 г

Филе куриное — 300 г

Шампиньоны — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки — 250 мл

Сыр твердый — 150 г

Масло сливочное — для жарки

Соль — по вкусу

Паприка — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Куриное филе, шампиньоны и лук нарезаем аккуратными кубиками. В глубокой сковороде или сотейнике растапливаем сливочное масло и обжариваем лук до прозрачности и легкой золотистости. Добавляем курицу, посыпаем паприкой и обжариваем 5–7 минут до образования румяной корочки. Затем добавляем шампиньоны и готовим еще 5 минут. Высыпаем промытую гречку, заливаем водой так, чтобы она покрывала крупу на 1–2 сантиметра, добавляем соль и перец по вкусу. Тушим под крышкой на среднем огне 15–20 минут до испарения жидкости и готовности гречки. Вливаем сливки комнатной температуры и добавляем тертый сыр, тщательно перемешиваем и прогреваем еще 2–3 минуты на медленном огне до получения нежной кремовой консистенции.

