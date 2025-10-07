Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ваша семья не ест гречку? Попробуйте приготовить сливочное гречотто с курицей и грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ваша семья не ест гречку? Попробуйте приготовить сливочное гречотто с курицей и грибами. Оно станет настоящей звездой вашего ужина — кремовая текстура и насыщенный вкус покорят даже тех, кто обычно не любит гречку. Идеальное решение для вкусного и сытного семейного ужина без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Гречка — 400 г
  • Филе куриное — 300 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливки — 250 мл
  • Сыр твердый — 150 г
  • Масло сливочное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Паприка — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе, шампиньоны и лук нарезаем аккуратными кубиками. В глубокой сковороде или сотейнике растапливаем сливочное масло и обжариваем лук до прозрачности и легкой золотистости. Добавляем курицу, посыпаем паприкой и обжариваем 5–7 минут до образования румяной корочки.
  2. Затем добавляем шампиньоны и готовим еще 5 минут. Высыпаем промытую гречку, заливаем водой так, чтобы она покрывала крупу на 1–2 сантиметра, добавляем соль и перец по вкусу. Тушим под крышкой на среднем огне 15–20 минут до испарения жидкости и готовности гречки. Вливаем сливки комнатной температуры и добавляем тертый сыр, тщательно перемешиваем и прогреваем еще 2–3 минуты на медленном огне до получения нежной кремовой консистенции.

Ранее мы готовили вкуснятину из риса, курицы и замороженных овощей. Нужно только залить горчичной заправкой и запечь.

