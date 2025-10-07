В Германии заявили о грядущей пенсионной реформе

В ближайшие годы гражданам Германии придется нести более высокие расходы на здравоохранение, пенсии и долгосрочный уход, заявил в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он предложил изменить «основные структуры» пенсионной системы страхования.

По словам политика, до 2031 года проблем с ее финансированием не ожидается. Однако в последующем будет необходима «крупная реформа». Причем реализовать ее нужно в течение этого законодательного периода.

Лучше не повышать пенсионный возраст, а улучшить обеспечение работников и привлечь частное пенсионное страхование, уточнил Мерц. Помимо этого, следует внедрить новый расчет страхового стажа. В частности, увязать продолжительность периода получения пенсии с периодами, в течение которых гражданин делал взносы. Мерц объяснил, что человек, который начинает работать в 17 и работает до 60 лет, проработал 50 лет.

Но тот, кто получает высшее образование и, возможно, выходит на рынок труда только в 30 лет <…>, проработал всего 30 лет, — уточнил Мерц.

Ранее сообщалось, что Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. В стране, по данным местных СМИ, исчезают хорошо оплачиваемые рабочие места в промышленности, а цены на газ продолжают увеличиваться.