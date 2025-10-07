Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 23:24

В Германии заявили о грядущей пенсионной реформе

Мерц: Германии необходима крупная пенсионная реформа

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшие годы гражданам Германии придется нести более высокие расходы на здравоохранение, пенсии и долгосрочный уход, заявил в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он предложил изменить «основные структуры» пенсионной системы страхования.

По словам политика, до 2031 года проблем с ее финансированием не ожидается. Однако в последующем будет необходима «крупная реформа». Причем реализовать ее нужно в течение этого законодательного периода.

Лучше не повышать пенсионный возраст, а улучшить обеспечение работников и привлечь частное пенсионное страхование, уточнил Мерц. Помимо этого, следует внедрить новый расчет страхового стажа. В частности, увязать продолжительность периода получения пенсии с периодами, в течение которых гражданин делал взносы. Мерц объяснил, что человек, который начинает работать в 17 и работает до 60 лет, проработал 50 лет.

Но тот, кто получает высшее образование и, возможно, выходит на рынок труда только в 30 лет <…>, проработал всего 30 лет, — уточнил Мерц.

Ранее сообщалось, что Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. В стране, по данным местных СМИ, исчезают хорошо оплачиваемые рабочие места в промышленности, а цены на газ продолжают увеличиваться.

Фридрих Мерц
Германия
пенсии
реформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более полумиллиона рублей могут взыскать с известного российского певца
В Германии заявили о грядущей пенсионной реформе
Воронежские медики использовали магнит для удаления пули из груди пациента
Спектакль об изнасиловании покажут в школах? ГД выступила против. Кто прав
Раскрыто требование ХАМАС на переговорах по Газе
Небо «захлопнулось» над одним из российских городов
МВД предупредило продающих свои смартфоны россиян об опасности
«Это странно»: в США поймали Зеленского на многомиллионных переводах
Что грозит за неоплату парковки в Челябинске: полный разбор
Легенду UFC дисквалифицировали на 18 месяцев из-за допинговых правил
Путин раскрыл печальное положение ВСУ на фронте
«Настоящее проклятие»: Милонов объявил «войну» популярному соусу
Налоговый вычет до 220 тысяч: сколько смогут вернуть родители в 2026 году
Путин оценил решения, принятые в 2022 году
Герасимов назвал цели ВС России на Украине
Спорткомплекс имени сына Кадырова открыли в Чечне
Путин раскрыл цель атак Киева на мирные объекты России
В российском областном центре обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА
Путин рассказал, кому принадлежит стратегическая инициатива на фронте
На Западе раскрыли, каким способом Зеленский чаще всего покидает Украину
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.