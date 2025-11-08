Песков сделал заявление по поводу даты прямой линии с Путиным

Кремль официально объявит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина позднее, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о предполагаемых сроках проведения мероприятия.

Официально дату сообщим своевременно, — заявил представитель Кремля.

Ранее кремлевский представитель отметил, что очередная прямая линия с главой России будет осуществляться с применением технологий искусственного интеллекта. Как уточнил Песков, использование современных digital-инструментов, включая AI-технологии, обеспечит максимально полный охват актуальных тем, волнующих российское общество. Процесс сбора вопросов, по его словам, начнется за две недели до мероприятия и позволит оперативно проанализировать общественные запросы.

До этого пресс-секретарь российского лидера рассказал, что подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг президента. Представитель Кремля подчеркнул, что народ государства готов к дополнительной экономической нагрузке в непростых условиях, данная нагрузка сбалансирована.