День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 09:36

В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву

Песков: Путин и Орбан не общались тет-а-тет

Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле началась не сразу после приезда венгерского лидера, рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Орбану потребовалось некоторое время на подготовку к переговорам, для чего ему были предоставлены все условия. Песков отдельно опроверг предположения о том, что Путин и Орбан могли в это время общаться тет-а-тет.

Нет, они не общались с глазу на глаз, Орбан просто готовился к переговорам, — добавил Песков.

По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор «очень позитивным». В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт достиг своей главной цели — получить гарантии своей энергетической безопасности.

Ранее стало известно, что Орбан посетил московский ресторан «Живаго» после переговоров. Глава венгерского правительства отведал сибирские пельмени, сало в шелухе и блины с икрой. В заведении отметили, что визит венгерского премьера вызвал живой интерес у посетителей заведения, гости с удовольствием фотографировались с политиком. Ресторан не закрывали на спецобслуживание.

Виктор Орбан
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина направила делегацию в США для обсуждения плана Трампа
В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
В ГД ответили, останется ли Зеленский при власти после отставки Ермака
Кадры с латвийским истеблишментом больше нельзя выкладывать в Сети
Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Назван топ-3 самых враждебных к России западных политиков
Легионер «Спартака» хочет покинуть клуб из-за жены
Пирожные «Снежные хлопья» — готовлю на Новый год без выпечки за 10 минут
Стало известно, в чем обвинили миллиардера Сулейманова
Юрист озвучила, сколько денег направят на компенсацию сгоревших вкладов
Стало известно, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Сама нежность: праздничные канапе с креветками за 20 минут
Названа причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака
Ветеринар рассказал самый действенный способ спасти проглотившую яд собаку
В Подмосковье задержали завербованного Украиной террориста
Выражение «Эффект Долиной» может попасть в словари
В США раскрыли, от чего отказался Уиткофф в переговорах с Европой
На Сахалине задержан главный инженер после трагедии на стройке
Всемирный день секса 30 ноября: история и идеи для празднования
В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.