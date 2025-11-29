В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву

В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву Песков: Путин и Орбан не общались тет-а-тет

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле началась не сразу после приезда венгерского лидера, рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Орбану потребовалось некоторое время на подготовку к переговорам, для чего ему были предоставлены все условия. Песков отдельно опроверг предположения о том, что Путин и Орбан могли в это время общаться тет-а-тет.

Нет, они не общались с глазу на глаз, Орбан просто готовился к переговорам, — добавил Песков.

По итогам встречи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор «очень позитивным». В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт достиг своей главной цели — получить гарантии своей энергетической безопасности.

Ранее стало известно, что Орбан посетил московский ресторан «Живаго» после переговоров. Глава венгерского правительства отведал сибирские пельмени, сало в шелухе и блины с икрой. В заведении отметили, что визит венгерского премьера вызвал живой интерес у посетителей заведения, гости с удовольствием фотографировались с политиком. Ресторан не закрывали на спецобслуживание.