В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете

В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете Песков заявил, что не видел данных о якобы взрыве ракеты на базе в Оренбуржье

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел данных о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе, расположенной в Оренбургской области. Комментарий пресс-секретаря президента РФ по этому поводу приводит РИА Новости.

Я не видел таких сообщений, — отметил он.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что объекты энергетики Киева и Киевской области подверглись ударам ракет и беспилотников, западная часть города осталась без света. По его словам, в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах вспыхнули пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

Также в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили объект энергетики, используемый для обеспечения Вооруженных сил Украины в районе Доброполья Донецкой Народной Республики. Цель была поражена расчетами войск беспилотных систем с применением ударных дронов «Герань-2».