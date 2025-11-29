День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 10:33

В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете

Песков заявил, что не видел данных о якобы взрыве ракеты на базе в Оренбуржье

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел данных о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе, расположенной в Оренбургской области. Комментарий пресс-секретаря президента РФ по этому поводу приводит РИА Новости.

Я не видел таких сообщений, — отметил он.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что объекты энергетики Киева и Киевской области подверглись ударам ракет и беспилотников, западная часть города осталась без света. По его словам, в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах вспыхнули пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

Также в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили объект энергетики, используемый для обеспечения Вооруженных сил Украины в районе Доброполья Донецкой Народной Республики. Цель была поражена расчетами войск беспилотных систем с применением ударных дронов «Герань-2».

Оренбургская область
Дмитрий Песков
ракеты
военные базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце возобновились мощные вспышки
Доллар продолжает падать: курсы сегодня, 29 ноября, что с евро и юанем
Королевская семья Британии: новости, как Гарри преследовал Меган в Сети
Беспилотники вновь атаковали нефтяной танкер у берегов Турции
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.