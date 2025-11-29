День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 09:05

Мэр сообщил о частичном блэкауте в Киеве после серии мощных взрывов

Кличко: часть Киева осталась без света после атаки БПЛА

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r/Global Look Press
Объекты энергетики Киева и Киевской области подверглись ударам ракет и беспилотников, западная часть города осталась без света, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах вспыхнули пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Сейчас без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения, — отметил он.

Также украинский телеканал «Общественное» сообщил о десятках взрывов в Киеве в результате налетов российских беспилотников «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6. После этого в украинской столице начались экстренные отключения электричества. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым.

