День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 23:04

В США поддержали позицию Путина о незаинтересованности ЕС в мире

Times: США поддерживают заявления Путина о незаинтересованности ЕС в мире

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

США поддерживают заявления президента России Владимира Путина об отсутствии интереса Евросоюза в мире на Украине, сообщила газета The Times. В материале говорится, что президент США Дональд Трамп при этом пытается все же участвовать в урегулировании.

Хотя Трамп и в определенной степени [президент Украины Владимир] Зеленский пытаются участвовать в процессе, заявления Путина о попытках европейских лидеров активно саботировать переговоры были разделены в Вашингтоне и даже в самой Европе, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине допускает возможность передачи Киеву американских ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон считает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».

Американский аналитик Грэм Фуллер в свою очередь сообщил, что президент США Дональд Трамп переходит к жестким методам для достижения мирного соглашения по Украине. По его словам, украинский глава Владимир Зеленский полностью лишен субъектности в этих переговорах. Он отметил, что если глава Белого дома потребует прекратить конфликт, то Зеленский будет вынужден подчиниться, поскольку Соединенные Штаты контролируют ключевые рычаги влияния.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский дрон ударил по жилым домам в Донецке
Приметы 30 ноября: Григорий Зимоуказатель — провожаем осень, встречаем зиму
«Рабство», травма головы, роман с Сихарулидзе: как живет Елена Бережная
Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице
Стало известно, когда Уиткофф встретится с украинской делегацией
Силы ПВО России отбили массированную атаку дронов
За 15 минут: салат с копченой курицей и руколой — улетает тут же
«Балтика» обыграла «Спартак» в присутствии 19 тыс. зрителей
В США поддержали позицию Путина о незаинтересованности ЕС в мире
Офис французского СМИ эвакуировали из-за бомбы
Назван самый ожидаемый фильм 2026 года
Бастрыкин поручил возбудить дело против застройщика в Ленобласти
Стало известно точное время окончания ретроградности Меркурия
Пенсионер атаковал французского политика куриным яйцом
На Солнце произошла серия мощных вспышек предпоследнего класса
«Позор»: Губерниев о наказании Большунова за некрасивый поступок
Пушилин подтвердил важные изменения на границе с ДНР
Командира ВСУ уличили в раздаче автографов, пока солдаты идут на убой
Медведчук рассказал, что ждет Зеленского после отставки Ермака
Штурмовые войска ВСУ могут полностью расформировать
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.