В США поддержали позицию Путина о незаинтересованности ЕС в мире Times: США поддерживают заявления Путина о незаинтересованности ЕС в мире

США поддерживают заявления президента России Владимира Путина об отсутствии интереса Евросоюза в мире на Украине, сообщила газета The Times. В материале говорится, что президент США Дональд Трамп при этом пытается все же участвовать в урегулировании.

Хотя Трамп и в определенной степени [президент Украины Владимир] Зеленский пытаются участвовать в процессе, заявления Путина о попытках европейских лидеров активно саботировать переговоры были разделены в Вашингтоне и даже в самой Европе, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине допускает возможность передачи Киеву американских ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон считает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными».

Американский аналитик Грэм Фуллер в свою очередь сообщил, что президент США Дональд Трамп переходит к жестким методам для достижения мирного соглашения по Украине. По его словам, украинский глава Владимир Зеленский полностью лишен субъектности в этих переговорах. Он отметил, что если глава Белого дома потребует прекратить конфликт, то Зеленский будет вынужден подчиниться, поскольку Соединенные Штаты контролируют ключевые рычаги влияния.