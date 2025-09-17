Суд решил судьбу виновных в отравлении полсотни человек шаурмой В Москве вынесли приговор шести фигурантам дела об отравлении 50 человек шаурмой

Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговор шестерым фигурантам уголовного дела об отравлении 50 человек шаурмой, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Инцидент произошел в одной из точек быстрого питания на улице Софьи Ковалевской в 2023 году.

Суд вынес приговор в отношении шести человек — индивидуального предпринимателя, повара, поставщика мясной продукции, а также генерального директора частной организации-производителя и его заместителя, — говорится в сообщении.

Речь идет об Олеге Акопове, Эльгине Кахраманове, Фарходе Ашурове, Саиджоне Абдуганиеве, Абдулвахиде Максудове и Людмиле Куклиной. Всех их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в организации незаконной миграции.

Акопова приговорили к трем годам лишения свободы, Максудова — к 2,5 года, а Кахраманова, Ашурова и Абдуганиева — к двум годам лишения свободы. Куклина проведет за решеткой один год. Суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общепита, сроком на год.

Ранее сообщалось, что прокурор в ходе прений запросил почти по 10 лет колонии двум фигурантам по уголовному делу о производстве напитка «Мистер Сидр», от отравления которым умерли 50 человек. Дело рассматривает суд Красноглинского района Самары.