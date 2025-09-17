Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 18:47

Суд решил судьбу виновных в отравлении полсотни человек шаурмой

В Москве вынесли приговор шести фигурантам дела об отравлении 50 человек шаурмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговор шестерым фигурантам уголовного дела об отравлении 50 человек шаурмой, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Инцидент произошел в одной из точек быстрого питания на улице Софьи Ковалевской в 2023 году.

Суд вынес приговор в отношении шести человек — индивидуального предпринимателя, повара, поставщика мясной продукции, а также генерального директора частной организации-производителя и его заместителя, — говорится в сообщении.

Речь идет об Олеге Акопове, Эльгине Кахраманове, Фарходе Ашурове, Саиджоне Абдуганиеве, Абдулвахиде Максудове и Людмиле Куклиной. Всех их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в организации незаконной миграции.

Акопова приговорили к трем годам лишения свободы, Максудова — к 2,5 года, а Кахраманова, Ашурова и Абдуганиева — к двум годам лишения свободы. Куклина проведет за решеткой один год. Суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере общепита, сроком на год.

Ранее сообщалось, что прокурор в ходе прений запросил почти по 10 лет колонии двум фигурантам по уголовному делу о производстве напитка «Мистер Сидр», от отравления которым умерли 50 человек. Дело рассматривает суд Красноглинского района Самары.

суды
отравления
шаурма
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.