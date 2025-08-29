Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой

NEWS.ru приготовил для вас потрясающий рецепт домашнего соуса ткемали. Добавьте фейхоа и мяту — удивитесь этому вкусу!

Нужны: 1 кг слив сорта «Ткемали», 200 г спелых плодов фейхоа, 1 головка чеснока (около 50 г), 1-2 стручка острого перца «Чили», ½ пучка свежей мяты (15 г), ½ пучка кинзы (15 г), 1 ст.л. сушеной приправы «Уцхо-сунели», 1 ч.л. молотого кориандра, 50 г тростникового сахара, 1 ст.л. морской соли крупного помола, 100 мл фильтрованной воды.

По этому рецепту соус ткемали готовится так: сливы и фейхоа без кожур проварить в кастрюле с водой 20-25 минут до полного размягчения. Горячую фруктовую массу протереть через сито и вернуть на огонь.

Добавить прессованный чеснок, мелко нашинкованную зелень, специи, соль и сахарный песок. Томить домашний соус ткемали 10-15 минут, постоянно помешивая.

Кипящий соус расфасовать в стерилизованные стеклянные бутылки с винтовой горловиной. Герметично укупорить, перевернуть на крышки, укутать в покрывало на 24 часа.

