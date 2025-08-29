День знаний — 2025
29 августа 2025 в 12:35

Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила

Педофил в Белоруссии заманивал школьника на встречу и попался милиции

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

В Речице 37-летний местный житель пытался заманить девятиклассника на личную встречу, однако сотрудники милиции задержали подозреваемого, сообщает издание «Могилев.Онлайн». После непродолжительной переписки мужчина начал шокировать подростка фотографиями интимного характера и настойчиво приглашать на встречу.

Вместо того чтобы поддаться на уговоры, школьник проявил зрелость и бдительность — он немедленно обратился за помощью к сотрудникам милиции. Правоохранители разработали специальную операцию, в ходе которой свидание все же состоялось. Вместо подростка на встречу прибыли сотрудники милиции.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографических материалов, а также попытки совращения несовершеннолетнего.

Ранее в Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. По данным СК РФ, преступление произошло на улице Стачек в одном из жилых домов, где на лестничной площадке молодой человек 2001 года рождения совершил противоправные действия. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

