Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила Педофил в Белоруссии заманивал школьника на встречу и попался милиции

В Речице 37-летний местный житель пытался заманить девятиклассника на личную встречу, однако сотрудники милиции задержали подозреваемого, сообщает издание «Могилев.Онлайн». После непродолжительной переписки мужчина начал шокировать подростка фотографиями интимного характера и настойчиво приглашать на встречу.

Вместо того чтобы поддаться на уговоры, школьник проявил зрелость и бдительность — он немедленно обратился за помощью к сотрудникам милиции. Правоохранители разработали специальную операцию, в ходе которой свидание все же состоялось. Вместо подростка на встречу прибыли сотрудники милиции.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту изготовления и распространения порнографических материалов, а также попытки совращения несовершеннолетнего.

