28 августа 2025 в 11:07

А-ля «Биг Мак», но без булок и с пользой — готовим вкуснятину на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет а-ля «Биг Мак» без булок — это гениальное переосмысление любимого фастфуда в полезном формате. Все знакомые вкусы сочетаются в этом блюде, но без тяжелых булок и лишних калорий. Такой завтрак заряжает энергией, содержит качественный белок и дарит настоящее гастрономическое удовольствие без чувства вины.

Для лепешки тонко нарезают 3–4 луковицы, обжаривают до золотистости, смешивают с 150–200 г тертого сыра и выпекают в виде тонкого коржа. Для начинки обжаривают 300 г говяжьего фарша, добавляют нарезанные маринованные огурчики, салат айсберг и сыр. Секретный соус готовят из 3 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. огуречного рассола. На готовую лепешку выкладывают начинку, сворачивают рулетом и запекают 5–7 минут.

Блюдо получается сочным, с идеальным балансом кисло-сладкого соуса, хрустящих овощей и нежного мяса. Отсутствие булки делает его легким, но при этом сытным.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

