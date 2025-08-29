Вдове участника СВО выставили счет в 100 тысяч рублей за место на кладбище

В Челябинске вдове участника специальной военной операции (СВО) выставили счет в 100 тысяч рублей за место захоронения на Аллее Героев, сообщает 74.RU. По ее словам, оно должно предоставляться бесплатно.

Россиянка выразила недоумение по поводу суммы, назвав ее несправедливой. Она напомнила, что ранее места на «Аллее ZOV» предназначались для военнослужащих безвозмездно. Женщина рассказала, что еще в середине июля проходила траурная церемония другого участника СВО, и тогда его матери сообщили о бесплатном предоставлении места. По ее словам, аллею изначально создавали для героев и участников спецоперации.

Однако, как ей объяснили, с недавнего времени бесплатные места на аллее якобы закончились. Теперь, чтобы получить участок без права установки ограждения, необходимо заплатить 100 тысяч рублей. Кроме того, ежегодно потребуется вносить еще 4 тысячи рублей за обслуживание территории.

Представители районной администрации, комментируя ситуацию, подтвердили, что сам земельный участок предоставляется бесплатно. Однако они указали на ограниченность территории, из-за чего выбор конкретного места на аллее невозможен. Чиновники пояснили, что оплате подлежат такие услуги, как планировка и благоустройство участка, стоимость которых организации определяют самостоятельно.

Ранее вдове бойца СВО пришлось дважды отпевать мужа, поскольку первый раз признали недействительным. Инцидент произошел в Хакасии.