Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы Депутат Иванов: на Покров Богородицы нужно помогать сиротам и вдовам

Во время праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, необходимо проявлять заботу о сиротах и вдовах, а также о всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, этот старинный обычай является практическим воплощением христианской любви к ближнему.

Исторической основой праздника Покрова Пресвятой Богородицы стало событие, произошедшее в X веке в Константинополе, когда она простерла свой покров над молящимися в храме, защитив город от врагов. Для России это событие обрело глубокий символический смысл, став знамением небесного покровительства над нашей землей. На Покров принято помогать сиротам, вдовам и всем нуждающимся, делиться запасами. Это не просто старинный обычай, это практическое воплощение христианской любви к ближнему. Забота о слабых и обездоленных — это и есть тот самый покров, который мы, по мере своих сил, можем протянуть друг другу, следуя примеру Божией Матери, — пояснил Иванов.

По его словам, традиционно к этому дню завершали сельскохозяйственные работы и готовились к зиме, а в народном сознании заступничество Богородицы воспринималось как реальная помощь в житейских делах. Депутат добавил, что в современных условиях праздник напоминает о духовно-нравственных ценностях и силе веры.

Традиционно к Покрову завершали все основные сельскохозяйственные работы, готовились к холодам, играли свадьбы. Это время подведения итогов года, время заботы о доме и семье. Очень важно, что в народном сознании заступничество Богородицы воспринималось не как нечто отвлеченное, а как реальная помощь в самых насущных житейских делах, сохранении домашнего очага. Сегодня, когда предпринимаются попытки размыть традиционные духовно-нравственные ценности, праздник Покрова напоминает нам о силе веры и единстве нашего народа под осенением Пресвятой Богородицы, — резюмировал Иванов.

