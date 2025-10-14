Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:35

Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы

Депутат Иванов: на Покров Богородицы нужно помогать сиротам и вдовам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, необходимо проявлять заботу о сиротах и вдовах, а также о всех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, этот старинный обычай является практическим воплощением христианской любви к ближнему.

Исторической основой праздника Покрова Пресвятой Богородицы стало событие, произошедшее в X веке в Константинополе, когда она простерла свой покров над молящимися в храме, защитив город от врагов. Для России это событие обрело глубокий символический смысл, став знамением небесного покровительства над нашей землей. На Покров принято помогать сиротам, вдовам и всем нуждающимся, делиться запасами. Это не просто старинный обычай, это практическое воплощение христианской любви к ближнему. Забота о слабых и обездоленных — это и есть тот самый покров, который мы, по мере своих сил, можем протянуть друг другу, следуя примеру Божией Матери, — пояснил Иванов.

По его словам, традиционно к этому дню завершали сельскохозяйственные работы и готовились к зиме, а в народном сознании заступничество Богородицы воспринималось как реальная помощь в житейских делах. Депутат добавил, что в современных условиях праздник напоминает о духовно-нравственных ценностях и силе веры.

Традиционно к Покрову завершали все основные сельскохозяйственные работы, готовились к холодам, играли свадьбы. Это время подведения итогов года, время заботы о доме и семье. Очень важно, что в народном сознании заступничество Богородицы воспринималось не как нечто отвлеченное, а как реальная помощь в самых насущных житейских делах, сохранении домашнего очага. Сегодня, когда предпринимаются попытки размыть традиционные духовно-нравственные ценности, праздник Покрова напоминает нам о силе веры и единстве нашего народа под осенением Пресвятой Богородицы, — резюмировал Иванов.

Ранее священник Андрей Смирнов заявил, что для молитв о здравии живых необходимо ставить свечи в круглые подсвечники. По его словам, прямоугольные или треугольные подсвечники считаются местом для молитв за упокой усопших.

православные
праздники
сироты
вдовы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.