В МИД Венгрии отвергли аргументы Польши о «борьбе за свободу Украины» Сийярто: угрозы энергетике Венгрии не связаны со свободой Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вступил в онлайн-перепалку с польским коллегой Радославом Сикорским по вопросу атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». Венгерский министр заявил в соцсети X, что угрозы энергетической безопасности его страны не связаны со «свободой Украины».

Сикорский раскритиковал Венгрию за запрет въезда командиру подразделения ВСУ, ответственного за удары по нефтепроводу «Дружба». Министр заявил, что военный «боролся за свободу Украины».

Угрозы энергетической безопасности Венгрии не имеют ничего общего со свободой Украины, — написал в ответ Сийярто.

Ранее Сикорский в соцсети Х пригласил командира подразделения ВСУ Роберта Бровди, ответственного за удары по трубопроводу «Дружба», отдохнуть в своей стране. Это решение стало ответом на запрет Будапешта на въезд военного в Венгрию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Украиной и Венгрией.