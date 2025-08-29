День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 06:18

Холодец без фейла: обалденная вкусняшка с прозрачным бульоном

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Холодец — не только вкусное, но и крайне полезное блюдо. В его составе есть витамины B3 и B12, натрий, коллаген, железо и фосфор. Эти вещества помогают поддерживать здоровье костей и работу всех систем организма.

Однако секрет удачного холодца заключается не только в рецепте, но и во внешнем виде. Настоящий показатель мастерства хозяйки — прозрачный бульон. Именно он делает блюдо аппетитным и эффектным.

Почему холодец бывает мутным

  1. Бурное кипение. Холодец нужно варить 6–12 часов на медленном огне. Сильное кипение портит вкус и делает бульон мутным.
  2. Несвоевременное снятие пены. Белковые примеси образуют мутность, поэтому пену нужно убирать вовремя.
  3. Плохо промытые ингредиенты. Перед готовкой тщательно мойте мясо и кости, удаляя остатки крови.
  4. Неверное соотношение мяса и воды. На 1 кг мяса берут 2 литра воды. Нарушение пропорций делает холодец жидким и невкусным.

Следуя этим простым правилам, вы получите идеально прозрачный и насыщенный холодец, который станет главным украшением стола.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кадровые гадания»: Песков не стал комментировать сообщения о Козаке
Родителям подсказали, как подготовить первоклассника к школе
Названы работы, которые нужно успеть сделать до конца дачного сезона
Российские экстремалы побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате
Иск сестры Брежневой, возвращение в Россию, слова об СВО: где сейчас Цекало
Российских автомобилистов предупредили об изменениях с 1 сентября
Мошенники активнее используют один мессенджер для кражи персональных данных
«Пропаганда тупости», мнение об СВО, личная жизнь: куда пропал рэпер Элджей
Нутрициолог рассказала о серьезной опасности испорченных яиц
Возможность создания буферной зоны на Украине обсуждается ее союзниками
Юрист раскрыл, в каком случае россиян могут оштрафовать за скворечник
«Кладезь витаминов»: названо неочевидное средство от многих недугов
В России могут ввести новые льготы для родителей малолетних детей
Петров, осуждение СВО, помощь девочке из Донецка: где сейчас Старшенбаум
Военный эксперт озвучил важность освобождения Нелеповки для ДНР
Стало известно, каким будет курс доллара в сентябре
Минпросвещения России определило единый режим работы школ
Роман с Домогаровым, измена мужа, СВО: как живет Марина Александрова
Немецкий бизнес раскритиковал Мерца за одно решение
От «Спящей красавицы» до Наговицыной: список альпинисток, погибших в горах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.