Готовила на зиму, съели за вечер: баклажаны со вкусом грибов за 1 ночь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовила эту закуску на зиму, а съели за вечер. По этому рецепту баклажаны получаются со вкусом грибов и будут готовы за одну ночь.

Секрет уникального грибного вкуса заключается в специальной подготовке: нарежьте 1 кг молодых баклажанов кубиками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Для маринада смешайте 200 г майонеза, 3 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. уксуса 9%, 1 ч. л. сахара, соль и перец по вкусу. Добавьте к баклажанам маринад, аккуратно перемешайте и оставьте на 2–3 часа в холодильнике. Разложите закуску по стерильным банкам, сверху долейте 1 ст. л. растительного масла для консервации и закройте крышками.

Храните в холодильнике. Есть можно уже на следующий день. Эта закуска покоряет нежнейшей текстурой, насыщенным чесночным ароматом и тем самым грибным вкусом, который достигается благодаря сочетанию обжаренных баклажанов и майонезного маринада. Идеальная закуска к картофелю и мясу.

Ранее стало известно, как засолить огурцы по-столовски: просто, быстро и без заморочек.

баклажаны
домашние заготовки
рецепты
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
