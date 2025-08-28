День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:01

Как засолить огурцы по-столовски: просто, быстро и без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые огурцы по-столовски — это хрустящие, в меру соленые, с легкой кислинкой и ароматом чеснока плоды, которые идеально подходят к картошке, селедке или просто с хлебом. Готовятся они просто, быстро и без заморочек.

Для приготовления возьмите 1 кг мелких огурцов, промойте и замочите на 2 часа в холодной воде. На дно 3-литровой банки положите 3 зубчика чеснока, 5 горошин черного перца, 2 лавровых листа, зонтик укропа и 5 см нарезанного хрена. Плотно уложите огурцы вертикально. Вскипятите 1,5 л воды с 3 ст. л. соли (без йода!), остудите до комнатной температуры и залейте огурцы. Накройте марлей и оставьте при 20–22 °C на 3 дня, затем слейте рассол, прокипятите его, снова залейте огурцы и закатайте.

После остывания храните в прохладе — через 2 недели получите те самые огурчики с хрустом и насыщенным вкусом, как из столовых!

Ранее был назван рецепт маринованных огурцов, которые никогда не взрываются.

огурцы
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
