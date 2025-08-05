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05 августа 2025 в 20:45

Огурцы, которые никогда не взрываются: рецепт для 3-литровой банки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы, приготовленные по этому рецепту, никогда не взрываются. Они получаются с ярким вкусом, где кисло-сладкий маринад подчеркивает свежесть огурцов, а чеснок и укроп добавляют пикантности.

Для 3-литровой банки возьмите: 1,5 кг мелких огурцов, 3 зубчика чеснока, зонтик укропа, 5 листьев смородины, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца, 1 ст. л. горчичных зерен. Огурцы замочите на 2 часа в ледяной воде. Банки и крышки простерилизуйте 10 минут. На дно уложите специи, затем плотно огурцы. Приготовьте маринад: на 1,5 л воды 3 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 100 мл 9-процентного уксуса. Залейте кипящим маринадом, прикройте крышками, стерилизуйте 15 минут в кипящей воде.

Закатайте, переверните, укутайте на сутки. Такой способ гарантирует, что банки не взорвутся, а огурцы останутся хрустящими даже через год. Секрет успеха — в стерилизации и правильном составе рассола.

Ранее стало известно, как приготовить соленые огурцы как из столовых: от их хруста и вкуса не оторваться.

огурцы
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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