Рецепт соленых огурцов, как из столовых: от их хруста и вкуса не оторваться

Рецепт соленых огурцов, как из столовых: от их хруста и вкуса не оторваться

Хрустящие, ароматные, с той самой пикантной кислинкой и насыщенным соленым вкусом — именно такие огурчики подавали в советских столовых! От их хруста и вкуса не оторваться.

Для классического рецепта вам понадобится 1 кг мелких огурцов, 3 ст. л. соли (без горки), 5 зубчиков чеснока, большой пучок укропа с зонтиками, 5 листьев хрена, 5 смородиновых листьев, 1 ст. л. горчицы в зернах, 1 л холодной кипяченой воды. Огурцы замочите на 2 часа в ледяной воде. На дно трехлитровой банки уложите половину пряностей, плотно утрамбуйте огурцы вертикально, добавьте оставшиеся специи. Растворите соль в воде, залейте рассолом, добавьте горчицу, закройте капроновой крышкой.

Храните 3 дня при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Уже через неделю вы получите те самые огурчики, как из столовых: хрустящие, с глубоким соленым вкусом.

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