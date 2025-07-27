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27 июля 2025 в 14:15

Малосольные огурцы за 2 часа в холодильнике: когда надо быстро, но вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные огурцы — это хрустящая пикантная закуска с ярким вкусом, где свежесть огурцов сочетается с остротой чеснока и пряными нотами укропа. Приготовить их можно всего за 2 часа настаивания в холодильнике.

Рецепт: нарежьте 1 кг молодых огурцов кружочками или четвертинками, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. рубленого укропа и 0,5 ч. л. черного перца. Плотно уложите в банку, залейте ледяной водой (500 мл) и добавьте 1 ст. л. уксуса 9%. Закройте крышкой, энергично встряхните 2 минуты и уберите в холодильник.

Уже через 2 часа огурцы пропитаются ароматом специй — они получатся умеренно солеными с легкой кислинкой, хрустящими и освежающими. Подавайте с картошкой или мясом — этот экспресс-рецепт спасает, когда надо быстро, но вкусно.

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огурцы
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домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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