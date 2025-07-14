Вкуснее бабушкиных: засаливаем помидоры — рецепт на литровую банку

Соленые помидоры по этому рецепту получаются упругими, с насыщенным вкусом, где гармонично сочетаются кислинка томатов, пряный аромат чеснока и зонтиков укропа. Они в меру соленые, с легкой остротой.

Рецепт на литровую банку: возьмите плотные некрупные помидоры (около 700 г), промойте и сделайте несколько проколов у плодоножки. Уложите в стерильную литровую банку, перекладывая 3–4 зубчиками чеснока, зонтиком укропа, 5 листиками смородины, 2 лавровыми листами и 5 горошинами душистого перца. Приготовьте рассол: 1 л воды доведите до кипения, добавьте 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара, прокипятите 2 минуты.

Залейте горячим рассолом помидоры, закатайте банки. Или закройте их капроновой крышкой и после остывания уберите в холодильник — уже через 3–4 дня томаты пропитаются ароматами и будут готовы к дегустации.

Такие соленые помидоры станут хитом любого застолья — хрустящие, ароматные и даже вкуснее бабушкиных.

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