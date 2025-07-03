Маринуем редиску на зиму: будет хрустеть круче огурцов — обалденная закуска

Маринуем редиску на зиму: будет хрустеть круче огурцов — обалденная закуска

Ароматная маринованная редиска станет изюминкой ваших зимних застолий! Ее хрустящая текстура сохраняется даже после длительного хранения. Это обалденная закуска.

Маринованная редиска отлично сочетается с картошкой и мясными блюдами. Такая заготовка хранится в прохладном месте до 1 года и будет хрустеть круче огурцов.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг молодой редиски с хвостиками, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. горчичных зерен, 5 горошин душистого перца, 2 лавровых листа. Для маринада: 500 мл воды, 100 мл 9% уксуса, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 5 горошин черного перца.

Редиску тщательно промойте, обрежьте ботву, оставив 1 см хвостиков. Проколите каждую редиску зубочисткой в 2-3 местах для лучшего проникновения маринада. На дно стерилизованных банок уложите специи и очищенный чеснок, затем плотно утрамбуйте редиску.

Вскипятите маринад из воды, соли, сахара и специй, в конце добавьте уксус. Залейте кипящим маринадом редиску, сразу закатайте банки, переверните и укутайте до полного остывания.

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