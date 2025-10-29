В Госдуме призвали дать кредитные каникулы семьям с детьми

В Госдуме призвали дать кредитные каникулы семьям с детьми Депутат Миронов: семьям с детьми до трех лет необходимы кредитные каникулы

В России необходимо объявить кредитные каникулы для семей с детьми до трех лет, заявил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он направил официальное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

При этом социологические исследования показывают, что одной из ключевых причин откладывания или отказа от рождения ребенка является страх россиян перед финансовыми трудностями, — отметил Миронов.

Депутат заявил, что такая инициатива позволит снизить финансовую нагрузку. Ключевым условием для предоставления каникул должно стать снижение семейного дохода не менее чем на 30%.

Ранее Миронов предложил дать возможность кредитной амнистии заемщикам с низким доходом, потерявшим работу и получившим инвалидность. Она должна касаться пеней и штрафов.