Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 12:54

В Госдуме призвали дать кредитные каникулы семьям с детьми

Депутат Миронов: семьям с детьми до трех лет необходимы кредитные каникулы

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России необходимо объявить кредитные каникулы для семей с детьми до трех лет, заявил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он направил официальное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

При этом социологические исследования показывают, что одной из ключевых причин откладывания или отказа от рождения ребенка является страх россиян перед финансовыми трудностями, — отметил Миронов.

Депутат заявил, что такая инициатива позволит снизить финансовую нагрузку. Ключевым условием для предоставления каникул должно стать снижение семейного дохода не менее чем на 30%.

Ранее Миронов предложил дать возможность кредитной амнистии заемщикам с низким доходом, потерявшим работу и получившим инвалидность. Она должна касаться пеней и штрафов.

кредиты
семьи
депутаты
демография
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле оценили реакцию соцсетей на новые антироссийские санкции
Зоя Бербер одной фразой описала покойного Романа Попова
Путин назвал ключевой регион по добыче рыбы
Путин обсудил с кабмином рыбное хозяйство России
Актуальные темы российской моды обсудят на Bee-fashion Forum в Москве
Набиуллина высказалась о курсе рубля
Российских учителей освободили от бумажной волокиты
Массовая мобилизация? В РФ меняется порядок призыва на службу: что известно
США и Южная Корея достигли договоренностей
Юрист ответила, может ли Поклонская обвинить Мардана в раскрытии данных
«Буду трепать нервы»: Лепс вышел на связь после слухов о госпитализации
Военэксперт ответил, почему для РФ важно освобождение Одессы и Николаева
ВС России сорвали попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Адвокат минуту уговаривала виновника смертельного ДТП извиниться
100 БПЛА, батальон зэков, теракт на Ставрополье: ВСУ атакуют РФ 29 октября
Путин раскрыл, сколько рыбы не хватает россиянам
В российском регионе введут штрафы за раскрытие мест размещения систем ПВО
Коммунальщик сделал страшную находку в сумке у железнодорожных путей
Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию
Что приготовить из тыквы кроме каши? Топ-10 ярких салатов с рецептами
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.