23 октября 2025 в 11:16

Кимчи из огурцов: закуска по-корейски с минимумом калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попробуйте приготовить уникальный вариант закуски по-корейски — кимчи из огурцов. Это блюдо богато пробиотиками, содержит минимум калорий и сохраняет все витамины благодаря быстрому приготовлению.

Для приготовления понадобится: 1 кг небольших крепких огурцов, 1 морковь, 4 зубчика чеснока, 2 см от корня свежего имбиря, 3 ст. л. молотой острой паприки, 1 ч. л. сахара, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. рисового уксуса и пучок зеленого лука. Огурцы нарежьте вдоль на четвертинки или кружочками, морковь натрите на корейской терке. Приготовьте пасту из тертого имбиря, давленного чеснока, паприки, соевого соуса, уксуса и сахара. Смешайте огурцы с морковью и пастой, посыпьте нарезанным луком и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 6–8 часов, затем уберите в холодильник.

Вкус получается сбалансированным: хрустящие огурцы с освежающей кислинкой сочетаются с остро-сладкой пастой, создавая взрывной букет с нотами чеснока и имбиря.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту, чтобы она не прокисла и хранилась до весны.

