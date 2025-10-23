Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 08:27

Готовлю говядину по-самарски: секрет в маринованных огурчиках — превращаем простое мясо в шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот гуляш стал для меня настоящим открытием — нежное мясо в сметанном соусе с удивительной пикантной ноткой. Секрет его неповторимого вкуса в маринованных огурчиках, которые придают блюду легкую кислинку и особый аромат. Такая говядина получается настолько мягкой, что буквально тает во рту, а готовится совсем несложно.

Готовлю я так: 800 граммов говядины нарезаю кубиками и хорошо обжариваю до румяной корочки. Добавляю две нарезанные луковицы и пассерую до мягкости. Затем кладу три маринованных огурца соломкой, добавляю пол чайной ложки кориандра, три ложки сметаны и выдавливаю чеснок. Заливаю водой так, чтобы она покрывала мясо наполовину, солю, перчу и тушу под крышкой на медленном огне около полутора часов. Если жидкость выкипает, подливаю еще воды. В результате говядина становится невероятно мягкой, а соус приобретает насыщенный вкус с приятной кислинкой. Подаю с картофельным пюре или пастой.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

