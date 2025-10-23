Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 11:30

Самый нежный яблочный пирог на творожном тесте. Мало теста, много яблок — очень вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется порадовать семью ароматной домашней выпечкой, но времени на сложные рецепты совсем нет, этот творожный пирог с яблочной начинкой становится идеальным решением. Он сочетает в себе нежность песочного теста благодаря творогу и маслу и сочную, пряную фруктовую начинку с корицей. Такой пирог не только невероятно прост в приготовлении, но и получается на удивление воздушным и легким. Он идеально подойдет к вечернему чаю, создав атмосферу уюта и подняв настроение всем без исключения. Это тот самый случай, когда минимум усилий дарит максимум удовольствия и вкуса.

Для теста смешайте 180 граммов творога, 220 граммов муки, 80 граммов сахара, щепотку соли и половину чайной ложки соды. Добавьте 50 граммов размягченного сливочного масла и одно яйцо. Замесите однородное мягкое тесто. Для начинки очистите и нарежьте тонкими дольками 6–8 яблок. Форму для выпечки смажьте маслом, распределите по ней две трети теста, сформировав бортики. Выложите яблочные дольки, посыпьте их полутора столовыми ложками сахара и половиной чайной ложки корицы. Сверху разложите 15 граммов холодного сливочного масла, нарезанного мелкими кусочками. Оставшееся тесто раскатайте в пласт, нарежьте полосками и создайте решетку на поверхности пирога. Смажьте ее желтком, смешанным с молоком. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 25 минут до золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

