Замесите за 5 минут: творожные ватрушки с вишней на завтрак — они похожи на облачка и тают во рту

Замесите за пять минут: творожные ватрушки с вишней на завтрак — они похожи на облачка и тают во рту. Немного времени — и у вас на столе домашняя выпечка, от которой невозможно оторваться! Эти ватрушки получаются мягкими и воздушными. А сочетание нежного творога и сочной вишни делает их настоящим лакомством к чаю, которое готовится быстро и без возни с дрожжевым тестом.

Для основы берется творог 5% — 300 г, одно яйцо и белок, 80 г муки, немного сахара, соли, ванилина и разрыхлителя. Все просто перемешивается — тесто получается эластичным и податливым. Начинка — отдельное удовольствие: мягкий творог (170 г) с желтком и сахарной пудрой превращается в нежный крем. Из теста формируются шарики, в центре каждого делается углубление, куда выкладывается начинка и пара вишен для яркого акцента.

Духовка делает остальное: всего 20 минут при 180 °C — и дом наполняется ароматом домашней сдобы. Эти ватрушки можно подать теплыми или остывшими, но вкус у них всегда один — нежный, сливочный и уютный, словно из детства.

