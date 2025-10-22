Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 15:05

Замесите за 5 минут: творожные ватрушки с вишней на завтрак — они похожи на облачка и тают во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Замесите за пять минут: творожные ватрушки с вишней на завтрак — они похожи на облачка и тают во рту. Немного времени — и у вас на столе домашняя выпечка, от которой невозможно оторваться! Эти ватрушки получаются мягкими и воздушными. А сочетание нежного творога и сочной вишни делает их настоящим лакомством к чаю, которое готовится быстро и без возни с дрожжевым тестом.

Для основы берется творог 5% — 300 г, одно яйцо и белок, 80 г муки, немного сахара, соли, ванилина и разрыхлителя. Все просто перемешивается — тесто получается эластичным и податливым. Начинка — отдельное удовольствие: мягкий творог (170 г) с желтком и сахарной пудрой превращается в нежный крем. Из теста формируются шарики, в центре каждого делается углубление, куда выкладывается начинка и пара вишен для яркого акцента.

Духовка делает остальное: всего 20 минут при 180 °C — и дом наполняется ароматом домашней сдобы. Эти ватрушки можно подать теплыми или остывшими, но вкус у них всегда один — нежный, сливочный и уютный, словно из детства.

Ранее мы пекли вкуснейшие оладьи на завтрак. Классный рецепт, если надоели сырники и каша.

Читайте также
Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот
Общество
Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот
Просто смешала овсянку с творогом: печем вкуснейшие оладьи на завтрак — классный рецепт, если надоели сырники и каша
Общество
Просто смешала овсянку с творогом: печем вкуснейшие оладьи на завтрак — классный рецепт, если надоели сырники и каша
Замените обычные пирожки на эти и похудеете: диетические булочки с яйцом и луком
Общество
Замените обычные пирожки на эти и похудеете: диетические булочки с яйцом и луком
Творожный десерт с вишней: готовлю и не могу нарадоваться — нежная сладость, которая нас покорила
Общество
Творожный десерт с вишней: готовлю и не могу нарадоваться — нежная сладость, которая нас покорила
Насыпной пирог с вишней: готовим на суперском песочном тесте
Общество
Насыпной пирог с вишней: готовим на суперском песочном тесте
творог
вишня
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кириленко оценил перспективы баскетболиста Демина в дебютном сезоне НБА
Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.