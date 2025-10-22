Французский яблочный пирог: мое открытие для легкого десерта. Почему его невозможно испортить?

Я готовлю этот пирог, потому что он стал для меня идеальным решением, когда хочется впечатлить гостей изысканным десертом без лишних усилий. Его волшебство в том, что скромные ингредиенты и простая техника приготовления создают результат, достойный лучших французских пекарен. Когда наступает сезон яблок, этот рецепт поселяется на моей кухне надолго — он никогда не надоедает и каждый раз вызывает восторг у тех, кто его пробует впервые.

Готовлю так: 900 г яблок очищаю от кожуры, удаляю сердцевину и нарезаю тончайшими слайсами — это важно для той самой «невидимости» теста. Сбрызгиваю лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Взбиваю 2 яйца с 100 г сахара, добавляю 100 мл молока, 70 г просеянной муки с разрыхлителем и 20 г растопленного сливочного масла. Тесто по консистенции должно напоминать блинное. Аккуратно смешиваю его с яблочными дольками, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Выкладываю массу в форму, застеленную пергаментом, и выпекаю при 180 °C 50–60 минут до золотистого верха. Даю полностью остыть в форме, а затем обязательно убираю в холодильник на ночь — именно после этого пирог приобретает свою идеальную текстуру и легко режется.

