Яблочная сгущенка из 3 ингредиентов: ароматная вкуснятина к блинам, тостам и чаю

Приготовьте необыкновенную домашнюю сгущенку из яблок — полезное лакомство, которое поразит вас своим нежным вкусом. Всего 3 ингредиента, не считая воды, и у вас получится ароматная вкуснятина к блинам, тостам и чаю.

Вам понадобится: 2 кг сладких яблок (лучше мягких сортов), 500 г сахара, 100 мл воды и сок половины лимона. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на медленном огне до полного размягчения около 20–25 минут. Протрите яблочную массу через сито, чтобы получить однородное пюре без кожуры. Добавьте сахар и лимонный сок, варите на самом маленьком огне, постоянно помешивая, 1,5–2 часа до загустения и красивого карамельного оттенка.

Вкус яблочной сгущенки получается удивительный — нежно-фруктовый, с медовыми нотками и легкой кислинкой, напоминающий классическую сгущенку, но более легкий и ароматный. Готовый десерт идеально подходит для блинчиков, тостов или как самостоятельное лакомство к чаю, а хранить его можно в стерилизованных банках до 3 месяцев.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог со штрейзелем: хрустящая крошка и нежная начинка.