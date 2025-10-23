Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 05:46

Яблочная сгущенка из 3 ингредиентов: ароматная вкуснятина к блинам, тостам и чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте необыкновенную домашнюю сгущенку из яблок — полезное лакомство, которое поразит вас своим нежным вкусом. Всего 3 ингредиента, не считая воды, и у вас получится ароматная вкуснятина к блинам, тостам и чаю.

Вам понадобится: 2 кг сладких яблок (лучше мягких сортов), 500 г сахара, 100 мл воды и сок половины лимона. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на медленном огне до полного размягчения около 20–25 минут. Протрите яблочную массу через сито, чтобы получить однородное пюре без кожуры. Добавьте сахар и лимонный сок, варите на самом маленьком огне, постоянно помешивая, 1,5–2 часа до загустения и красивого карамельного оттенка.

Вкус яблочной сгущенки получается удивительный — нежно-фруктовый, с медовыми нотками и легкой кислинкой, напоминающий классическую сгущенку, но более легкий и ароматный. Готовый десерт идеально подходит для блинчиков, тостов или как самостоятельное лакомство к чаю, а хранить его можно в стерилизованных банках до 3 месяцев.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог со штрейзелем: хрустящая крошка и нежная начинка.

Читайте также
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Семья и жизнь
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Карамельный пирог: простой рецепт из банки сгущенки —  но все подумают, что он из кондитерской
Общество
Карамельный пирог: простой рецепт из банки сгущенки —  но все подумают, что он из кондитерской
Суфле из манки с яблоками: просто, быстро и невозможно испортить. Готовлю идеальный завтрак
Общество
Суфле из манки с яблоками: просто, быстро и невозможно испортить. Готовлю идеальный завтрак
Готовлю булочки с яблоками без духовки. Секрет воздушного теста на кефире, который оценили все домашние
Общество
Готовлю булочки с яблоками без духовки. Секрет воздушного теста на кефире, который оценили все домашние
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Общество
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
сгущенка
яблоки
рецепты
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Яблочная сгущенка из 3 ингредиентов: ароматная вкуснятина к блинам, тостам и чаю Приготовьте необыкновенную домашнюю сгущенку из яблок — полезное лакомство, которое поразит вас своим нежным вкусом. Всего 3 ингредиента, не считая воды, и у вас получится ароматная вкуснятина к блинам, тостам и чаю.
2 кг сладких яблок (лучше мягких сортов)
500 г сахара
сок половины лимона
>
Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками.
Сложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на медленном огне до полного размягчения около 20-25 минут.
Протрите яблочную массу через сито, чтобы получить однородное пюре без кожуры.
Добавьте сахар и лимонный сок, варите на самом маленьком огне, постоянно помешивая, 1,5-2 часа до загустения и красивого карамельного оттенка.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкая закуска «Эзме» — пикантное чудо из овощей: остро и свежо!
Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине
Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания
К чему снится смерч: эмоциональные и жизненные перемены ждут впереди
США готовят крупнейший пакет санкций против России
Кондитер объяснил, как правильно есть шоколад
На перерабатывающем российскую нефть НПЗ вспыхнул пожар
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 октября
12 лет в школе: снизится ли нагрузка, эксперты раскрыли все за и против
Россиянам рассказали, что грозит за установку второй двери в тамбуре
ВС РФ провели успешную операцию на острове Карантинный
Названа измененная сумма пенсии для 38 млн россиян
Новое амплуа, личная жизнь, отцовство: как живет актер Александр Петров
Косметолог раскрыла, как за 15 минут создать идеальный контур скул
Борисова рассказала о непростых отношениях с дочерью
Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России
Барановская сообщила о своем самочувствии после болезни
Назван самый опасный компонент БАДов для похудения
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.