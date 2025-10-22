Немецкий творожный пирог — о чизкейках можно забыть: всегда выходит вкусно, а готовится на раз-два

Я готовлю этот пирог, потому что он стал для меня идеальным сочетанием простоты и изысканности. Когда друзья звонят и предупреждают, что заедут через час, этот рецепт спасает мою репутацию гостеприимного хозяина. Всего несколько базовых продуктов, знакомых с детства, превращаются в элегантный десерт с нежнейшей творожной начинкой и хрустящей песочной основой. А главное — его практически невозможно испортить, даже если вы никогда раньше не пекли.

Готовлю так: для основы смешиваю 200 г муки с 100 г размягченного сливочного масла, 50 г сахара и щепоткой соли. Распределяю тесто по форме, формируя бортики, и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут. Пока основа подрумянивается, взбиваю 500 г творога с 200 г сахара, тремя яйцами и ванилином до шелковистой консистенции. Добавляю сок половины лимона и 2 столовые ложки крахмала — он обеспечит кремовую текстуру. Заливаю начинку в основу и выпекаю 40–45 минут до легкой золотистости. Даю пирогу полностью остыть в выключенной духовке — это предотвращает появление трещин. Подаю охлажденным, посыпав сахарной пудрой.

