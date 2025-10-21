Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 05:24

Шарлотка по-немецки: мое спасение к праздникам — 4 ингредиента, и совершенно невозможно испортить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эту шарлотку, потому что она стала моим спасением в ситуациях, когда нужно быстро создать что-то вкусное и впечатляющее. Всего четыре продукта, которые всегда под рукой, элементарная техника приготовления, а результат — настоящий кулинарный шедевр. Когда в последний момент звонят друзья и предупреждают о визите, этот пирог становится моим главным козырем.

Готовлю так: пять яиц взбиваю со стаканом сахара до плотной светлой пены — это основа успеха. Постепенно вмешиваю стакан просеянной муки, двигаясь лопаткой снизу вверх. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаю его в смазанную форму, сверху аккуратно выкладываю половинки слив срезом вверх. Выпекаю при 180°C 40–45 минут, не открывая духовку первые полчаса. Готовый пирог получается высоким и воздушным, с сочными сливами, которые превращаются в нежнейшую мармеладную начинку. Подаю слегка остывшим — это тот редкий случай, когда простое оказывается идеальным.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

