20 октября 2025 в 18:18

Перетерла печенье и добавила в творог желатин: простой рецепт чизкейка без выпечки — семья подсела на этот тортик

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе десерт, который буквально тает во рту: нежная творожная основа, хрустящая песочная корочка и сочная клубника в желе. Этот чизкейк без выпечки — идеальный выбор для легкого завершения трапезы. Он готовится всего за пару часов, а результат радует глаз и вкусовые рецепторы.

Для приготовления понадобится: 300 г песочного печенья, 100 г сливочного масла, 500 г творога, 400 мл сливок 30%, 200 г сахара, 25 г желатина, 3 столовые ложки лимонного сока и ванилин по вкусу. Клубника и 100 г быстроразводимого клубничного желе нужны для украшения. Печенье измельчают в крошку, смешивают с растопленным маслом и утрамбовывают в разъемную форму, отправляя в холодильник на 30 минут.

Желатин замачивают и растапливают, а творог взбивают со сливками и сахаром до воздушной консистенции. Добавляют лимонный сок и тонкой струйкой вносят желатин, после чего массу выкладывают на основу и оставляют в холодильнике на час. Перед подачей чизкейк украшают ломтиками клубники и заливают желе, давая полностью застыть еще 1–2 часа. Этот десерт не только красивый, но и невероятно вкусный — настоящий праздник для души и стола.

Ранее мы готовили пирог-крамбл — сложное только название. Нужно выложить творог, ягоды и мучную крошку.

