Пирог-крамбл — сложное только название: нужно выложить творог, ягоды и мучную крошку — обалденно вкусно! Этот творожный крамбл с черной смородиной станет настоящей жемчужиной вашего чаепития! Простой в приготовлении, но изысканный десерт, который покорит даже самых взыскательных гурманов.
Ингредиенты
- Творог — 200 г
- Смородина черная — 200 г
- Мука — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
- Сахар — 100 г (50+50)
- Яйцо — 1 шт.
- Ванильный сахар— 10 г (по желанию)
Приготовление
- Творог взбейте с яйцом и 50 гр сахара до кремообразной консистенции. Выложите массу в форму для запекания. Сверху равномерно распределите замороженную смородину. Для крошки смешайте муку с оставшимся сахаром и рубленым холодным маслом, перетрите руками до образования мелких крупинок.
- Посыпьте ягоды масляной крошкой. Выпекайте 30-35 минут в разогретой до 200°C духовке до золотистого верха. Подавайте теплым или полностью остывшим.
