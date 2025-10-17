Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:00

Пирог-крамбл — сложное только название: нужно выложить творог, ягоды и мучную крошку — обалденно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог-крамбл — сложное только название: нужно выложить творог, ягоды и мучную крошку — обалденно вкусно! Этот творожный крамбл с черной смородиной станет настоящей жемчужиной вашего чаепития! Простой в приготовлении, но изысканный десерт, который покорит даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

  • Творог — 200 г
  • Смородина черная — 200 г
  • Мука — 100 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Сахар — 100 г (50+50)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванильный сахар— 10 г (по желанию)

Приготовление

  1. Творог взбейте с яйцом и 50 гр сахара до кремообразной консистенции. Выложите массу в форму для запекания. Сверху равномерно распределите замороженную смородину. Для крошки смешайте муку с оставшимся сахаром и рубленым холодным маслом, перетрите руками до образования мелких крупинок.
  2. Посыпьте ягоды масляной крошкой. Выпекайте 30-35 минут в разогретой до 200°C духовке до золотистого верха. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
