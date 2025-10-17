Пирог-крамбл — сложное только название: нужно выложить творог, ягоды и мучную крошку — обалденно вкусно

Пирог-крамбл — сложное только название: нужно выложить творог, ягоды и мучную крошку — обалденно вкусно! Этот творожный крамбл с черной смородиной станет настоящей жемчужиной вашего чаепития! Простой в приготовлении, но изысканный десерт, который покорит даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

Творог — 200 г

Смородина черная — 200 г

Мука — 100 г

Масло сливочное — 50 г

Сахар — 100 г (50+50)

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар— 10 г (по желанию)

Приготовление

Творог взбейте с яйцом и 50 гр сахара до кремообразной консистенции. Выложите массу в форму для запекания. Сверху равномерно распределите замороженную смородину. Для крошки смешайте муку с оставшимся сахаром и рубленым холодным маслом, перетрите руками до образования мелких крупинок. Посыпьте ягоды масляной крошкой. Выпекайте 30-35 минут в разогретой до 200°C духовке до золотистого верха. Подавайте теплым или полностью остывшим.

