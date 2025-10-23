Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:20

Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа

Политолог Перенджиев: Путин может встретиться с Трампом после разгрома ВСУ

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после полного разгрома Вооруженных сил Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, американский лидер осознал, что Москва не отступит от ключевой позиции по освобождению территорий.

Трамп понял, что ситуация складывается таким образом, что Россия не пойдет ни на какие уступки, в том числе на остановку боевых действий, пока не освободит свои территории. Глава Белого дома понимает, что мы хотим. Путин говорил о том, что как только будут выведены войска ВСУ с наших территорий и все остальные бандиты — НАТО и наемники — уйдут оттуда, тогда он будет вести диалог. У Трампа была надежда, что раз мы идем на переговоры, значит, остановим боевые действия. Но мы не сделаем этого, пока территории не будут освобождены. Скорее всего, он снова встретится с Путиным, когда мы нанесем серьезный разгром ВСУ, — высказался Перенджиев.

Он отметил, что Москва не собирается останавливать продвижение российских войск на Украине. По словам военного политолога, до полного разгрома ВСУ остается не так много времени, что приближает потенциальную возможность для новых переговоров на высшем уровне.

Я думаю, что до момента разгрома ВСУ не так уж и далеко. Продвижение ВС РФ идет, останавливать мы его не собираемся. Скорее всего, Трамп снова сядет за стол переговоров, когда мы освободим свои территории. Если он, конечно, сам не поспособствует этому. Вроде были утечки, что он или сотрудники его администрации давили на Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), чтобы тот выводил войска, потому что люди гибнут. Пока украинский лидер не собирается этого делать, а значит, проблема будет решаться военным путем, — подытожил Перенджиев.

Ранее венгерский журналист и политолог Габор Штир заявил, что власти Европы попытаются помешать переговорам Путина и Трампа. При этом он отметил, что у европейцев мало средств противодействия, их максимум — это запретить пролет самолета над своей территорией.

