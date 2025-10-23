Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:12

Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей

Гонщик Гонсалес признался в убийстве собственного отца

Испанский автогонщик Антолин Гонсалес, который в 13 лет стал самым молодым пилотом в истории «Формулы-3», полностью признал свою вину в убийстве родного отца, сообщило издание Marca. Инцидент случился еще в июле в городе Аранда-де-Дуэро, где 23-летний спортсмен был впоследствии арестован.

Как пишут авторы, Гонсалеса арестовали после того, как он зарезал своего 56-летнего отца ножом во время сильной семейной ссоры. Сначала молодой человек сбежал, но его быстро нашли в соседнем городе.

Признание он сделал только сейчас, через четыре месяца после ареста. По некоторым данным, он надеется, что это поможет ему получить более мягкий приговор. Гонсалес утверждает, что нож первым в руки взял его отец, и он лишь защищался.

Ранее сына основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, заподозрили в убийстве отца. Джонатан Андик получил статус подозреваемого после возобновления расследования. Формальных обвинений пока не предъявлено, однако у следствия возникли сомнения из-за противоречий в показаниях Джонатана.

Испания
гонщики
убийства
автогонки
