Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей

Испанский автогонщик Антолин Гонсалес, который в 13 лет стал самым молодым пилотом в истории «Формулы-3», полностью признал свою вину в убийстве родного отца, сообщило издание Marca. Инцидент случился еще в июле в городе Аранда-де-Дуэро, где 23-летний спортсмен был впоследствии арестован.

Как пишут авторы, Гонсалеса арестовали после того, как он зарезал своего 56-летнего отца ножом во время сильной семейной ссоры. Сначала молодой человек сбежал, но его быстро нашли в соседнем городе.

Признание он сделал только сейчас, через четыре месяца после ареста. По некоторым данным, он надеется, что это поможет ему получить более мягкий приговор. Гонсалес утверждает, что нож первым в руки взял его отец, и он лишь защищался.

