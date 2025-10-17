Сына основателя крупной сети магазинов заподозрили в убийстве отца

Сына основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, заподозрили в убийстве отца, передает Cadena SER. Джонатан Андик получил статус подозреваемого после возобновления расследования.

По данным радиостанции, суд в городе Марторель провинции Барселона ведет следствие в условиях строгой секретности. Формальных обвинений пока не предъявлено, однако у следствия возникли сомнения из-за противоречий в показаниях Джонатана. При этом семья предпринимателя заявила, что сотрудничает с органами правопорядка и уверена в скором доказательстве невиновности.

Исак Андик погиб в возрасте 71 года в горах провинции Барселона. Он считался богатейшим человеком Каталонии и одним из крупнейших предпринимателей Испании.

Ранее в Бразилии арестовали 36-летнюю студентку-юриста Ану Паулу Велозу Фернандес, ее подозревают в убийстве четырех человек за последние пять месяцев. По данным следствия, она заколола арендодателя ножом, а троих других жертв отравила крысиным ядом, предварительно испытав его на животных. Полиция охарактеризовала подозреваемую как манипулятивную личность, не проявляющую раскаяния.