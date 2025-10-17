Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:25

Сына основателя крупной сети магазинов заподозрили в убийстве отца

Суд в Испании возобновил расследование гибели основателя Mango

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сына основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, заподозрили в убийстве отца, передает Cadena SER. Джонатан Андик получил статус подозреваемого после возобновления расследования.

По данным радиостанции, суд в городе Марторель провинции Барселона ведет следствие в условиях строгой секретности. Формальных обвинений пока не предъявлено, однако у следствия возникли сомнения из-за противоречий в показаниях Джонатана. При этом семья предпринимателя заявила, что сотрудничает с органами правопорядка и уверена в скором доказательстве невиновности.

Исак Андик погиб в возрасте 71 года в горах провинции Барселона. Он считался богатейшим человеком Каталонии и одним из крупнейших предпринимателей Испании.

Ранее в Бразилии арестовали 36-летнюю студентку-юриста Ану Паулу Велозу Фернандес, ее подозревают в убийстве четырех человек за последние пять месяцев. По данным следствия, она заколола арендодателя ножом, а троих других жертв отравила крысиным ядом, предварительно испытав его на животных. Полиция охарактеризовала подозреваемую как манипулятивную личность, не проявляющую раскаяния.

расследования
убийства
бизнесмены
Испания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Директор Барановской рассказал о состоянии ведущей после госпитализации
Мошенники добрались до Самойловой
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.