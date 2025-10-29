В Госдуме раскрыли, как поступить с пенсиями иноагентов Спикер Госдумы Володин: пенсию иноагентов надо перечислять на спецсчета

Пенсию иноагентов надо перечислять на спецсчета, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, они должны приехать за ней и «ответить по заслугам».

У нас что получается. Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России. <…> Надо это на спецсчет перечислять. <…> Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, — сказал Володин.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял, что Борису Гребенщикову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома», возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.

До этого Решетин выразил мнение, что лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с его «гнусавыми аденоидами» можно петь песни у костра, но не выступать перед большой аудиторией на сцене. Он считает, что Макаревич попал в музыкальную индустрию по случайности и благодаря связям отца, но не внес существенного вклада в историю российской музыки.