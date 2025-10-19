Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:01

Квашеная капуста отдыхает в сторонке: эта закуска по-гурийски — полный отвал башки

Эта закуска по-гурийски — полный отвал башки! Она затмит любую квашеную капусту своим ярким вкусом и простотой приготовления. Такая хрустящая закуска с грузинским характером станет идеальным дополнением к блюдам или самостоятельной закуской.

Вам понадобится: 2 кг белокочанной капусты, 3 свеклы, 2 головки чеснока, 1 острый перец, пучок сельдерея и кинзы. Для маринада: 1,5 л воды, 100 г соли, 100 г сахара, 150 мл уксуса, лавровый лист и горошины душистого перца. Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу — тонкими пластинами, чеснок — дольками. Уложите в банку слоями, добавляя зелень и перец. Воду вскипятите со специями, сахаром и солью, в конце влейте уксус. Горячим маринадом залейте капусту, придавите грузом и оставьте при комнатной температуре на два-три дня, затем уберите в холодильник.

Вкус получается сбалансированным — остро-сладким с пикантными нотками чеснока и свеклы, нежным ароматом зелени и легкой кислинкой. Квашеная капуста отдыхает в сторонке!

Ранее стало известно, как приготовить аджапсандали из баклажанов и перца на зиму.

2 кг белокочанной капусты
3 свеклы
2 головки чеснока
1 острый перец
пучок сельдерея и кинзы
100 г соли
100 г сахара
150 мл уксуса
лавровый лист и горошины душистого перца
Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу тонкими пластинами, чеснок дольками. Уложите в банку слоями, добавляя зелень и перец.
Воду вскипятите со специями, сахаром и солью, в конце влейте уксус. Горячим маринадом залейте капусту, придавите грузом и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня, затем уберите в холодильник.
