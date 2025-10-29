Поклонская рассказала, при каких условиях вернется в Крым

Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская рассказала NEWS.ru, что готова вернуться в Крым на руководящую должность только в случае решения главы государства. По ее словам, Крым — это родина, которую она всегда будет защищать независимо от занимаемой должности.

Если будет определенное решение со стороны главы государства, руководства, то, конечно, я буду выполнять поставленную задачу. Но лично сама стремиться к тому, чтобы вернуться в Крым на какую-то руководящую должность — у меня такого стремления нет. Но я Крым никогда не оставлю, независимо от моей должности, я всегда его буду защищать. Хоть даже просто буду без должности, но за Крым, за свою родину буду всегда стоять, — подчеркнула Поклонская.

Советник генпрокурора добавила, что будет реагировать на заявления вроде высказываний бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о Крыме, потому что это ее родина. По ее словам, в Крыму прошла вся ее жизнь — там ее родители, дом и семья.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми призывы бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары по Крыму. Он подчеркнул, что не считает нужным комментировать высказывания бывших западных чиновников.

Уоллес в ходе Варшавского форума безопасности призвал западные страны обеспечить Киев дальнобойным оружием. По его словам, таким образом страна сможет сделать Крым «непригодным для жизни».