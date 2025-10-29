Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:00

Поклонская рассказала, при каких условиях вернется в Крым

Поклонская: вернусь в Крым, если глава государства поставит такую задачу

Наталья Поклонская Наталья Поклонская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская рассказала NEWS.ru, что готова вернуться в Крым на руководящую должность только в случае решения главы государства. По ее словам, Крым — это родина, которую она всегда будет защищать независимо от занимаемой должности.

Если будет определенное решение со стороны главы государства, руководства, то, конечно, я буду выполнять поставленную задачу. Но лично сама стремиться к тому, чтобы вернуться в Крым на какую-то руководящую должность — у меня такого стремления нет. Но я Крым никогда не оставлю, независимо от моей должности, я всегда его буду защищать. Хоть даже просто буду без должности, но за Крым, за свою родину буду всегда стоять, — подчеркнула Поклонская.

Советник генпрокурора добавила, что будет реагировать на заявления вроде высказываний бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о Крыме, потому что это ее родина. По ее словам, в Крыму прошла вся ее жизнь — там ее родители, дом и семья.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми призывы бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары по Крыму. Он подчеркнул, что не считает нужным комментировать высказывания бывших западных чиновников.

Уоллес в ходе Варшавского форума безопасности призвал западные страны обеспечить Киев дальнобойным оружием. По его словам, таким образом страна сможет сделать Крым «непригодным для жизни».

Наталья Поклонская
Крым
Бен Уоллес
Запад
Сергей Подосёнов
С. Подосёнов
