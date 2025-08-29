«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов

Американская столица становится зоной, свободной от преступности, причем значительно быстрее запланированных сроков, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что поводом для такого оптимистичного заявления послужила статистика по угону автомобилей в городе, она сократилась на 87% за последние 14 дней.

С тех пор как я взялся за дело <...> всего через 14 дней Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, что гораздо быстрее запланированного, — написал Трамп.

Ранее СМИ сообщили о прибытии в Вашингтон около 800 военнослужащих Национальной гвардии США. Миссия по усилению мер безопасности продлится до 25 сентября, хотя изначально планировалось более краткосрочное развертывание.

Позже стало известно, что американские власти столкнулись со значительными финансовыми расходами в связи с решением о размещении военного контингента в столице. Ежедневное содержание примерно 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии в округе Колумбия может обходиться бюджету в $1 млн (примерно 80 млн рублей).